«Главе города плевать!» – в Первоуральске снова нет воды в жилых домах

Жители Первоуральска снова страдают от проблем с водоснабжением. Несмотря на заверения главы города, что все ремонтные работы завершены, во многих домах все еще нет воды, а по дворам ездит цистерна.

Около 23:00 в воскресенье, 3 декабря, мэр Первоуральска Игорь Кабец написал в соцсетях, что все работы на Нижнесергинском водопроводе были завершены еще в субботу. «С 23:00 02.12 и до этого времени идет заполнение магистрального трубопровода, настройка гидравлического режима на город, это займет некоторое время. Организация подвоза воды будет продолжена 04.12», – сообщил он.

Но горожане опровергают его слова. Прямо под сообщением главы на странице «ВКонтакте» появилось множество гневных комментариев. Люди пишут: «Главе города плевать на проблемы города и горожан, его заботит только своë самолюбие. Не думаю что у барина дома нет воды»; «Предлагаю пикет, а то от того что мы тут пишем толку нет, «Господин мэр» это не читает, не его это барское дело до холопов снизойти»; «6 утра 4 декабря, а воды как не было, так и нет. Слушайте, это уже переходит всевозможные границы. Нам кааааааак дальше то существовать?????? Ну хорошо, дети дома посидят, а взрослые то каааак должны приводить себя в порядок элементарно, чтоб на работу пойти. Почему вся администрация МОЛЧИТ!!!!!!»; «Издевательство над людьми! Трое суток ни горячей, ни холодной воды! С тремя детьми!!! Видимо никто в туалет не ходит, никто не ест, не моется, пусть все в грязной одежде ходят... Проблему решаете подвозом воды на водовозках! Отличное решение! Раньше в очередях стояли, чтобы мусор выбросить, теперь за водой в очереди стоим!!!». Люди не верят, что неполадки на водопроводе устранены. По их мнению, если бы это было так, магистраль уже давно заполнилась бы.

Напомним, в октябре Игоря Кабца переизбрали на второй мэрский срок. Его переизбранию не помешала крупная коммунальная авария, которая случилась незадолго до этого, когда половина жителей Первоуральска остались в ночь с 18 на 19 октября без холодной воды из-за прорыва на Нижне-Сергинском водоводе в районе деревни Черемша. Последствия аварии затронули 646 многоэтажных домов, в которых живут более 54 тысяч человек. Через несколько часов воду горожанам вернули.

Летом первоуральцы в течение несколько месяцев страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой.

Первоуральск, Елена Владимирова

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