Город в мутной воде. Кто сел на главную питьевую трубу Первоуральска

В Первоуральске местные жители снова жалуются на водопроводную воду – из кранов течет коричневая жижа, эксперты подтверждают, что пить ее точно не стоит, и горожане вынуждены стоять в очередях за водой, которую подвозят во дворы на разлив, или же тратить лишние деньги на покупку и доставку до квартир. Между тем, власти Первоуральска еще в августе после прямого поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева мэру Игорю Кабцу, обещали разобраться в ситуации. Но, судя по сообщениям, поступающим от первоуральцев, воз и ныне там, и местный «Водоканал» продолжает снабжать горожан не питьевой водой, а непонятной субстанцией.

Водоканал и его директор

В этой связи интересно взглянуть на руководителя «Водоканала». Директор муниципального предприятия хорошо знаком жителям Первоуральска – это Артур Гузаиров, несколько лет просидевший в кресле заместителя мэра города по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии (с 2015 по 2019 годы). Тогда, в 2019-м, Общественная палата Свердловской области сообщала, что увольнение Гузаирова стало логичным завершением проверки ОПСО в Первоуральске. Общественники обнаружили срыв сроков благоустройства набережной Нижне-Шайтанского пруда – тогда работы не были выполнены и на треть, из-за чего деньги пришлось возвращать в федеральную казну, а это всегда негативно отражается на будущих трансфертах из бюджета страны в регион. Возглавлявший тогда Общественную палату Сергей Полыганов объяснял, что Кабцу пришло представление прокуратуры после проверки ОПСО с требованием освободить от должности нерадивого вице-мэра. Что и было сделано. Правда, пресс-служба первоуральской мэрии тогда сообщала, что Гузаиров написал заявление по собственному желанию.

«Вознесение»

Так или иначе, в 2019 году Гузаиров переехал в Ялту, где стал исполняющим обязанности главы уже в местной мэрии – там ему доверили вопросы архитектуры и городского строительства. Интересно, что в крымских СМИ кроме факта назначения Гузаиров не появлялся вовсе. Даже факт его увольнения никак не зафиксирован в официальных источниках. При этом, как писали первоуральские СМИ, в Ялту бывшего муниципального служащего с Урала пристроили высокопоставленные руководители.

Связи у Гузаирова действительно есть. Еще до отъезда Артура Салаватовича в Ялту его супруга Наталья возглавляла печально известный екатеринбургский похоронный дом «Вознесение». В 2015 году учреждение объявило войну всем местным ритуальщикам – скорбное учреждение фактически перекрыло дорогу катафалкам на территорию больницы к судебному моргу. Из-за этого возникали безобразные ситуации, когда похоронщики носили тела усопших на руках, пытаясь прорваться пешком к моргу.

Собственное расследование «Нового Дня» тогда подтвердило, что владелец «Вознесения» – Андрей Анисимов, брат Алексея Анисимова, который в тот момент был замглавы Управления внутренней политики Администрации президента и руководителем исполкома Общероссийского народного фронта. Ныне Анисимов – заместитель полпреда в ЦФО. Оба брата – уроженцы Первоуральска. В 2022 году ООО «Вознесение» было ликвидировано (интересно, что его единственным учредителем был Виталий Сиволап, главный свидетель по делу МУГИСО, который ныне числится пропавшим без вести на СВО). Вместо него в начале 2022 года было создано ООО «Дом прощания «Вознесение». Наталья Гузаирова, по данным открытых источников, владеет 30% в организации. Одноименную группу компаний, зарегистрированную по тому же адресу, что и ДП «Вознесение», с 2023 года возглавляет Алексей Андреевич Анисимов, а вот Андрей Викторович покинул состав органов управления.

Возвращение

Примерно в то же время, в конце 2021 года, на Урал вернулся Артур Гузаиров – и сразу стал главой первоуральского МУП «Водоканал». «В первую очередь он планирует провести анализ хозяйственной деятельности предприятия и продолжить работу по внедрению мер для улучшения качества городского водоснабжения», – рапортовала тогда пресс-служба мэрии Первоуральска.

С улучшением, как видно из многочисленных публикаций в СМИ, из жалоб первоуральцев в соцсетях, проверок Роспотребнадзора и независимых лабораторий получилось не очень.

Очистка

Большие надежды жители Первоуральска возлагают на прокуратуру, которая инициировала глобальную проверку деятельности местного «Водоканала». Результаты многостраничного исследования, выполненного экспертами УрФУ, публикует «Уралинформбюро» . Речь в документе идет об оценке модернизации насосно-фильтровальной станции, на которую потратили 630 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Вот к каким выводам пришли специалисты: «Технические решения проектной документации изначально не позволяли обеспечить заявленную проектную производительность насосно-фильтровальной станции по очищенной воде в 36 тысяч кубометров в сутки. На станции отсутствуют условия для выделения взвешенных частиц в осадок и его эффективного удаления. Запроектированные простейшие горизонтальные отстойники для очистки загрязненной промывной воды фильтровальных сооружений, резервуар исходной воды с погружными насосами являются неэффективными, поэтому происходит забивание механических сетчатых фильтров и установок ультрафильтрации с последующим необратимым снижением их пропускной способности. На промывку установок ультрафильтрации уходит до 30% объема отфильтрованной воды. На станции отсутствует предусмотренная проектом оперативная лаборатория с персоналом для химико-технологического контроля и регулирования процесса очистки и контроля состава приготовляемых реагентов, которые практически не производятся, и процесс обработки воды ведется периодически, а не постоянно. Бездействуют 9 из 12 установок ультрафильтрации. По журналам учета, за июль-август этого года на станцию поступил 1 млн кубометров воды, проектную глубокую очистку прошли 100 тысяч тонн. Фактически вода из водохранилищ по обводным трубопроводам, минуя установки ультрафильтрации, подается непосредственно в резервуары чистой воды», – пишет издание.

Также в документе отмечено, что на станции не смонтировано необходимое новое оборудование, а установленное – изношено, не найдено «достоверно диагностируемых признаков проведения пуско-наладочных работ», есть нехватка персонала, отсутствует эксплуатационная документация.

Екатеринбург, Первоуральск, Екатерина Норсеева

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