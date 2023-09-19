«Его изрешетило пулями во время наступления на укрепрайон» – подробности о пропаже главного свидетеля в деле МУГИСО

Появились новые подробности, касающиеся главного свидетеля в деле МУГИСО Виталия Сиволапа.

«Новый День» ранее сообщал о том, что осужденный за убийство пропал без вести в зоне проведения СВО.

Источники «Нового Дня» уточняют, что Сиволап по контракту с ЧВК «Вагнер» ушел на СВО и пропал без вести под Белогоровской в ЛНР. Со слов сослуживцев Сиволапа, группа принимала участие в наступлении на укрепрайон, в ходе которого неожиданного наткнулась на окоп ВСУ-шников. «Сиволап туда прыгнул и попал под пули, тело достать не смогли, потому что силы были не равны. Но многие видели, как его буквально изрешетило путялми, после такого вряд ли выживают. С тех пор Сиволапа никто не видел», – сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, что Сиволап отбывал 15-летний срок за убийство судебного пристава Сергея Дмитриева: в сентябре 2016 года Сиволап бросил из окна бутылку из-под виски при попытке ареста его Range Rover за долги, попав в голову Дмитриева.

Несколько лет назад Сиволап стал одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков (сейчас он тоже находится в зоне СВО). Основополагающий эпизод этого уголовного дела – выкуп властями по завышенной стоимости особняка под снос на улице Репина, 5с, в рамках реконструкции Центрального стадиона к ЧМ-2018. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Сиволапа. Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», бывшему министру вменили в вину создание ОПГ, которая действовала с 2012 по 2016 год, когда он возглавлял МУГИСО. Группа, по данным следствия, брала взятки в особо крупном размере, злоупотребляла служебными полномочиями и растратила государственное имущество в особо крупном размере. Дело остановилось в 2022 году на стадии ознакомления обвиняемых с материалами. Именно в этот момент Пьянков, выпущенный под залог, уехал в зону СВО. Когда призывная комиссия, мобилизовавшая экс-министра, узнала о его уголовном деле, она отменила решение о призыве. Пьянков подал иск с требованием отменить решение об отмене мобилизации. Суд он проиграл, но в Екатеринбург не вернулся.

Екатеринбург, Елена Васильева

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