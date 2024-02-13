Главу Водоканала арестовали прямо во время совещания в прокуратуре

В Первоуральске руководителя Водоканала задержали прямо во время совещания в прокуратуре. Речь идет об исполняющем обязанности директора Сергее Матафонове, которого назначили на этот пост неделю назад. До этого он занимал пост заместителя руководителя предприятия по производству.

Предыдущий директор Артур Гузаиров был уволен по решению мэра Первоуральска Игоря Кабца из-за череды скандалов и проблем с водоснабжением в городе. «Гузаиров не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска. Нам предстоит большая работа по реконструкции коммунальных сетей и реализации плана по недопущению обмеления водохранилища, и сейчас необходимо сосредоточиться на ключевых задачах. Уверен, кадровые изменения будут этому способствовать», – заявлял тогда Кабец.

Пока данных о причинах задержания Матафонова, который прежде был заместителем директора Водоканала, нет.

Напомним, все прошлое лето жители Первоуральска жаловались на то, что из кранов течет грязная вода. Люди выстраивались в очереди на подвоз воды, покупали бутилированную. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря люди снова остались без воды. После этого возбудили еще одно уголовное дело. В январе 2024 года Первоуральский городской суд обязал местный Водоканал заплатить 80 млн рублей государству за причинение вреда почвам.

Как писал ранее «Новый День», у общественников и первоуральских депутатов было множество вопросов к руководителю Водоканала Артуру Гузаирову, который до этого несколько лет занимал пост вице-мэра по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии (с 2015 по 2019 годы), и уже тогда к нему были вопросы, например, от представителей Общественной палаты Свердловской области, например, за срыв сроков благоустройства набережной Нижне-Шайтанского пруда по федеральной программе. После чего Кабец уже увольнял Гузаирова, правда, сообщалось, что чиновник писал заявление по собственному желанию. После этого он отбывал в Ялту на два года, а вернулся в 2021-м, заняв пост директора Водоканала. Подробности о карьере Гузаирова – в материале «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Сычева

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