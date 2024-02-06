«Не справился»: после ряда крупных аварий в Первоуральске мэр уволил директора Водоканала

Глава Первоуральска Игорь Кабец отправил в отставку директора городского Водоканала Артура Гузаирова. Мэр объяснил это тем, что чиновник не справился со своими обязанностями.

«Директор Водоканала должен осознавать всю степень ответственности за обеспечение горожан жизненно важным ресурсом – водой, включая безаварийное функционирование систем водообеспечения, своевременную реконструкцию и ремонт водопроводов и канализации. Артур Гузаиров не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска. Нам предстоит большая работа по реконструкции коммунальных сетей и реализации плана по недопущению обмеления водохранилища, и сейчас необходимо сосредоточиться на ключевых задачах. Уверен, кадровые изменения будут этому способствовать», – цитирует мэра официальная страница администрации Первоуральска «ВКонтакте».

Временно руководить предприятием будет заместитель Гузаирова Сергей Матафонов.

Как уже сообщал «Новый День», Водоканал Первоуральска весь прошлый год находился под пристальным вниманием надзорных и силовых ведомств. Все лето первоуральцы страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря жители Первоуральска снова остались без воды. После этого возбудили еще одно уголовное дело. В январе 2024 года Первоуральский городской суд обязал местный Водоканал заплатить 80 млн рублей государству за причинение вреда почвам.

Первоуральск, Елена Владимирова

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