Прокурор запросил для экс-директора Водоканала 8 лет колонии (ФОТО)

Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы бывшему директору Первоуральского Водоканала Артуру Гузаирову, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дополнительно прокурор просит лишить подсудимого права занимать руководящие должности на государственной службе в течение еще трех лет.

Как уже сообщал «Новый День», Гузаирову предъявлены обвинения в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ), превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (пункты «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

Гузаиров занимал должность директора первоуральского Водоканала с ноября 2021 года по февраль 2024 года. По версии следствия, обвиняемый не организовал очистку воды после принятия в эксплуатацию станции водоподготовки в Верхне-Шайтанском водохранилище. Это привело к тому, что с июля по сентябрь 2023 года в квартирах первоуральцев из-под крана текла мутная вода.

Также Гузаиров не организовал техническое обследование и ремонт изношенного Нижне-Сергинского трубопровода, из-за чего с 1 по 6 декабря 2023 года в городе не было холодной воды. Отсутствие ремонта на других сетях стало причиной подтоплений подвалов в 24 многоквартирных домах. В феврале 2024 года глава Первоуральска Игорь Кабец уволил Гузаирова.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, Артур Гузаиров вину не признал. Уголовное дело передали в суд в июле 2024 года. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.В сентябре 2024 года суд вынес приговор бывшему замдиректора Водоканала Сергею Матафонову, которого признали виновным в получении взятки в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве с использованием служебного положения. Его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн 520 тыс. рублей и с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 3 года.

Фото: Свердловская облпрокуратура

Первоуральск, Елена Владимирова

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