Бывший директор «Водоканала» Первоуральска переведен на домашний арест

Свердловский областной суд смягчил меру пресечения бывшему директору первоуральского «Водоканала» Артуру Гузаирову, который был уволен после ряда крупных коммунальных аварий в городе. По решению Первоуральского городского суда Гузаирову был продлен срок содержания под стражей до 3 июля 2024 года. Но адвокаты обвиняемого успешно обжаловали это постановление. Апелляционная инстанция, рассмотрев материала дела, отменила решение городского суда и назначила Гузаирову домашний арест по 2 июля. Бывшему чиновнику запрещено общаться со свидетелями и фигурантами уголовного дела, использовать средства связи и интернет.

По данным суда, Артуру Гузаирову предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Как ранее писал «Новый День», жители Первоуральска в течение нескольких лет жалуются на ужасное качество воды из-под крана. Директор «Водоканала» Артур Гузаиров был уволен с должности уже после возбуждения двух уголовных дел. На его место пришел заместитель директора предприятия Сергей Матафонов, которого спустя несколько дней силовики задержали прямо во время совещания в городской прокуратуре. Матафонов обвиняется в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблениями должностными полномочиями, его уголовное дело направлено в суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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