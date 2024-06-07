Ушло в суд первое уголовное дело замдиректора первоуральского Водоканала

Уголовное дело в отношении замдиректора первоуральского Водоканала Сергея Матафонова направлено в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

По версии следствия, в 2019 году Матафонов получил 750 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, который реконструировал водопроводные сети, за общее покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ.

Затем Матафонов убедил подрядчика по модернизации насосно-фильтрованной станции заключить с этим ИП договор на сумму свыше 6,5 млн рублей на выполнение некоторых видов работ.

Кроме того, фигурант незаконно использовал оборудование предприятия для обустройства канализационного колодца на участке своего сына.

Обвиняемый вину признал в полном объеме.

Как уже сообщал «Новый День», 10 апреля Матафонов был задержан в ходе совещания в прокуратуре Первоуральска.

Водоканал Первоуральска весь прошлый год находился под пристальным вниманием надзорных и силовых ведомств. Все лето 2023 года первоуральцы страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря жители Первоуральска снова остались без воды . После этого возбудили еще одно уголовное дело. В январе 2024 года Первоуральский городской суд обязал местный Водоканал заплатить 80 млн рублей государству за причинение вреда почвам.

Первоуральск, Елена Владимирова

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