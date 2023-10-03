В Первоуральске возбуждено уголовное дело из-за грязной воды

В Первоуральске возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой.

«Установлено, что должностными лицами администрации городского округа Первоуральск и ППМУП «Водоканал» не обеспечено надлежащее водоснабжение жителей г. Первоуральска. В рамках ежедневного мониторинга качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети выявлено несоответствие воды по органолептическим показателям. При этом модернизированная насосно-фильтровальная станция не обеспечивает нормативную очистку воды из Верхне-Шайтанского водохранилища. На указанном объекте в полном объеме не выполнены необходимые мероприятия по обеспечению глубокой фильтрации воды из поверхностного водозабора», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, главе города Игорю Кабцу объявлено прокурорское предостережение. Директору ППМУП «Водоканал» выписали штраф.

Жителям Первоуральска произвели перерасчет платы за водоснабжение на общую сумму более 5,2 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», ранее свою оценку модернизации насосно-фильтровальной станции, на которую потратили 630 млн рублей, дали эксперты УрФУ. Вот к каким выводам пришли специалисты: «Технические решения проектной документации изначально не позволяли обеспечить заявленную проектную производительность насосно-фильтровальной станции по очищенной воде в 36 тысяч кубометров в сутки. На станции отсутствуют условия для выделения взвешенных частиц в осадок и его эффективного удаления… Фактически вода из водохранилищ по обводным трубопроводам, минуя установки ультрафильтрации, подается непосредственно в резервуары чистой воды». Глава города Игорь Кабец между тем уверял, что качество воды связано исключительно с засушливым летом.

Первоуральск, Елена Владимирова

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