Водный коллапс в Первоуральске стал причиной возбуждения еще одного уголовного дела

После очередной коммунальной аварии, в результате которой часть Первоуральска на несколько дней осталась без воды, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В результате произошедшей 1 декабря 2023 года аварии на водоводе до 6 декабря 2023 года давление в системе водоснабжения г. Первоуральска не соответствовало нормативам. В 129 многоквартирных домах, в которых проживает более 9,5 тыс. человек, и 11 социально значимых объектах водоснабжение отсутствовало. Кроме того, в указанных домах и объектах социальной сферы в целях экономии воды приостанавливалось горячее водоснабжение», – сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что несмотря на частые аварии на водопроводе, в Первоуральске не отработана схема действий в таких случаях. ППМУП «Водоканал» нарушил установленный график подвоза воды.

Прокуратура направила материалы в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

В суд направлено исковое заявление с требованием возложить на местный Водоканал обязанность провести техобследование и капремонт Нижнесергинского водовода.

Как уже сообщал «Новый День», в эти выходные жители Первоуральска снова остались без воды. В понедельник прокуратура начала проверку городской администрации и местного Водоканала.

Утром 7 декабря в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области заявили, что последствия аварии полностью устранены, водоснабжение восстановлено.

Добавим, все лето первоуральцы страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой.

Первоуральск, Елена Владимирова

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