В Первоуральске промывают трубы. Питьевую воду развозят по дворам (ГРАФИК)

В Первоуральске началась анонсированная ранее обширная промывка и дезинфекция сетей Водоканала.

Как сообщил глава города Игорь Кабец, работы продлятся с 16 по 18 августа. В этот период воду из-под крана нельзя пить, поскольку в ней повышена доза хлора. Питьевую воду в эти дни будут развозить автоцистерны.

Информация о завершении работ и возможности пользования водопроводной воды будет опубликована в официальных группах и на сайтах администрации города и Водоканала.

Как уже сообщал «Новый День», в течение нескольких лет первоуральцы жалуются на воду из-под крана, которую невозможно использовать в быту. Все лето 2023 года первоуральцы страдали из-за грязной воды. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря жители Первоуральска снова остались без воды. После этого возбудили еще одно уголовное дело. Дела уже ушли в суд.

Первоуральск, Елена Владимирова

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