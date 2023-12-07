ДИП: «Водоснабжение Первоуральска восстановлено в полном объеме»

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области заявили, что последствия аварии на Нижнесергинском водоводе, из-за которой было нарушено водоснабжение части Первоуральска, полностью устранены.

«Ночью, после полного заполнения водопровода, началась подача воды потребителям с постепенным повышением давления. По данным на утро 7 декабря, горячее и холодное водоснабжение восстановлено в полном объеме. В случае отсутствия воды жителям необходимо обращаться в управляющие компании или ТСЖ, чтобы локально устранить проблему», – сообщает департамент информполитики.

Накануне вечером глава Первоуральска Игорь Кабец заявил, что Нижнесергинский водопровод заполнен водой, осталось только выровнять давление в трубах.

Как уже сообщал «Новый День», в эти выходные жители Первоуральска снова остались без воды. Прокуратура начала проверку городской администрации и местного Водоканала.

В понедельник вечером Игорь Кабец ответил горожанам, которые требовали у него объяснений, почему в жилых домах уже несколько дней нет питьевой воды. По словам мэра, при устранении последствий аварии на водоводе возникли непредвиденные трудности. Во вторник и среду горожане продолжали жаловаться на отсутствие воды в кранах.

Первоуральск, Елена Владимирова

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