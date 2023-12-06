Мэр Первоуральска заявил о начале подачи воды в город

Глава Первоуральска Игорь Кабец заявил, что авария, из-за которой часть города пять дней сидела без воды, устранена.

«Нижнесергинский водопровод полностью заполнен водой. Начали подавать воду на город. После заполнения всех магистралей будем выравнивать давление в городе. Завтра подвоз воды будет продолжаться», – написал он в соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», в эти выходные жители Первоуральска снова остались без воды. Прокуратура начала проверку городской администрации и местного Водоканала.

4 декабря вечером Игорь Кабец ответил горожанам, которые требовали у него объяснений, почему в жилых домах уже несколько дней нет питьевой воды. По словам мэра, при устранении аварии на водоводе возникли непредвиденные трудности. Во вторник и среду утром горожане продолжали жаловаться на отсутствие воды в кранах.

Сегодня утром в ДИПе заявили: «По информации на утро 6 декабря специалисты заварили место порыва на водоводе в районе реки Атиг, идет заполнение системы. Кроме того, увеличен объем подачи воды из Ревдинского водохранилища. Ситуация на контроле министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области».

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube