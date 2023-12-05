Воды все еще нет: первоуральцы собрались в гости к мэру, чтобы помыться

В Первоуральске уже несколько дней не могут восстановить водоснабжение жилых домов. Горожане в соцсетях требуют привлечь мэра Игоря Кабца к ответственности. Кто-то спрашивает, где живет глава города, чтобы прийти к нему домой помыться.

Поздно вечером накануне Игорь Кабец написал, что процесс заполнения водой и опрессовка водопровода продолжаются, а подвоз воды будет продолжен по графику. «Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее разрешить эту ситуацию. Приносим извинения всем жителям Первоуральска, кого затронула проблема отключения воды, за доставленные неудобства. Также можно будет набрать воду на территории завода бутилированных вод «Квадра» (ул. Мичурина, 1Б) с 07:00 до 19:00», – сообщил глава города.

Первоуральцев его объяснения не устраивают. Одна из горожанок написала в комментариях: «Скоро терпенье закончиться пойдем всем домом к кобцу в гости детей мыть в туалет». Ее предложение оценили: «Давно пора, кстати где он живёт»; «Как соберëтесь, сообщите, я своих тоже привезу помыть, и постираться».

Еще один подписчик апеллирует к губернатору: «Очень надеюсь, что Куйвашев все же окажется более адекватным человеком, чем наш недомэр, у которого со второго числа водопровод заполняется и никак не может заполнится. И очень надеюсь, что Кобцу пропишут по первое число, после этой коммунальной катастрофы, желательно конечно, чтобы еще и под суд тебя отправили. Как был никудышным руководителем, так и остался им».

Напомним, в эти выходные жители Первоуральска снова остались без воды. Несмотря на заверения главы города, что все ремонтные работы завершены, во многих домах все еще нет воды, а по дворам ездит цистерна. Прокуратура начала проверку городской администрации и местного Водоканала.

Вчера вечером Игорь Кабец ответил горожанам, которые требовали у него объяснений, почему в жилых домах уже несколько дней нет питьевой воды. По словам мэра, при устранении аварии на водоводе возникли непредвиденные трудности.

«На объекте вышла из строя запорная арматура. 2.12 задвижка была заменена, и началось заполнение водопровода водой. Протяженность водопровода – более 60 км, а диаметр на разных участках от 600 до 900 мм. Процесс заполнения водой столь протяженного водовода не быстрый. Он отслеживался в круглосуточном режиме. Водовод был разбит на 8 участков, к работе привлечены 27 человек, 10 единиц техники, в том числе снегоходы. В процессе запуска водовода произошло завоздушивание системы, которое в настоящее время устранено, проводится повторное заполнение и опрессовка водопровода», – написал он в соцсетях.

Первоуральск, Елена Владимирова

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