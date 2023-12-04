«Произошло завоздушнивание»: мэр Первоуральска объяснил, почему нет воды

Глава Первоуральска Игорь Кабец к вечеру ответил горожанам, которые требовали у него объяснений, почему в жилых домах уже несколько дней нет питьевой воды. По словам мэра, при устранении аварии на водоводе возникли непредвиденные трудности.

«На объекте вышла из строя запорная арматура. 2.12 задвижка была заменена, и началось заполнение водопровода водой. Протяженность водопровода – более 60 км, а диаметр на разных участках от 600 до 900 мм. Процесс заполнения водой столь протяженного водовода не быстрый. Он отслеживался в круглосуточном режиме. Водовод был разбит на 8 участков, к работе привлечены 27 человек, 10 единиц техники, в том числе снегоходы. В процессе запуска водовода произошло завоздушивание системы, которое в настоящее время устранено, проводится повторное заполнение и опрессовка водопровода», – написал он в соцсетях.

Напомним, в эти выходные жители Первоуральска снова остались без воды. Несмотря на заверения главы города, что все ремонтные работы завершены, во многих домах все еще нет воды, а по дворам ездит цистерна. Прокуратура начала проверку городской администрации и местного Водоканала.

Первоуральск, Елена Владимирова

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