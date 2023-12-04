Прокуратура снова проверит мэрию Первоуральска из-за отсутствия воды

Прокуратура Свердловской области начала проверку мэрии Первоуральска и местного Водоканала из-за жалоб на отсутствие воды в жилых домах.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка своевременности принятия мер по выявлению и устранению аварии, наличию достаточности средств и сил, задействованных в ее ликвидации, обеспеченности населения водоснабжением на период коммунальной аварии как со стороны гарантирующего поставщика холодного водоснабжения ППМУП «Водоканал», так и администрации Первоуральского городского округа. Для организации и координации надзорных мероприятий на место выехал сотрудник аппарата прокуратуры области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в эти выходные жители Первоуральска снова остались без воды. Несмотря на заверения главы города, что все ремонтные работы завершены, во многих домах все еще нет воды, а по дворам ездит цистерна.

Около 23:00 в воскресенье, 3 декабря, мэр Первоуральска Игорь Кабец написал в соцсетях, что все работы на Нижнесергинском водопроводе были завершены еще в субботу. «С 23:00 02.12 и до этого времени идет заполнение магистрального трубопровода, настройка гидравлического режима на город, это займет некоторое время. Организация подвоза воды будет продолжена 04.12», – сообщил он. Однако прямо под его сообщением появились десятки гневных комментариев: горожане ему не верят. Они писали, что последствия аварии до сих пор не устранены.

Как уже сообщал «Новый День», летом первоуральцы в течение несколько месяцев страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой.

Первоуральск, Елена Владимирова

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