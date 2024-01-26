Первоуральский Водоканал заплатит 80 млн за ущерб окружающей среде (ФОТО)

Первоуральский городской суд обязал местный Водоканал заплатить 80 млн рублей государству за причинение вреда почвам.

С иском в суд в сентябре 2023 года обратился Свердловский межрайонный природоохранный прокурор. Основанием для этого стали результаты выездной проверки Уральского управления Росприроднадзора. Инспекторы установили, что Водоканал загрязняет почву аммонийным азотом, кадмием, кальцием, магнием, медью, мышьяком, натрием, никелем, серой, хлорид-ионом и цинком, сообщила пресс-служба Росприроднадзора по УрФО.

По информации «Нового Дня», Водоканал Первоуральска весь прошлый год находился под пристальным вниманием надзорных и силовых ведомств. Все лето первоуральцы страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря жители Первоуральска снова остались без воды. После этого возбудили еще одно уголовное дело.

Первоуральск, Елена Владимирова

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