Прорыв на водоводе, снабжающем Первоуральск, устранен

Сегодня ночью рабочие устранили протечку на Нижнесергинском водоводе, снабжающем Первоуральск.

«По информации на утро 6 декабря специалисты заварили место порыва на водоводе в районе реки Тиг, идет заполнение системы. Кроме того, увеличен объем подачи воды из Ревдинского водохранилища. Ситуация на контроле министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области», – сообщили в ДИПе.

Волонтеры адресно доставляют воду ветеранам, инвалидам, пожилым людям и семьям с маленькими детьми. Оставить заявку они могут по номерам горячей линии: 221-211, 649-375. На 08:30 принято 222 заявки.

Как уже сообщал «Новый День», в эти выходные жители Первоуральска снова остались без воды. Прокуратура начала проверку городской администрации и местного Водоканала.

4 декабря вечером Игорь Кабец ответил горожанам, которые требовали у него объяснений, почему в жилых домах уже несколько дней нет питьевой воды. По словам мэра, при устранении аварии на водоводе возникли непредвиденные трудности. Во вторник и среду утром горожане продолжали жаловаться на отсутствие воды в кранах.

Накануне на прямой линии губернатор Евгений Куйвашев заявил: «Я поручил главе заниматься подвозом воды, пока аварию не устранят. Надо организовать точечный адресный подвоз, малоимущим и пенсионерам, четко обозначить часы подвоза. Все силы сосредоточены на устранении аварии. Я сам скоро в Первоуральск приеду и проведу совещание. Если надо дополнительные средства, мы их выделим. Надо потерпеть, это железо, оно ломается». Вечером мэр Игорь Кабец отчитался, что лично выехал на место аварии.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube