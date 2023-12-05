На пятый день «водного коллапса» мэр Первоуральска приехал на место аварии

Глава Первоуральска Игорь Кабец лично приехал на место аварии, в результате которой часть города уже несколько дней остается без воды.

Видео с места событий глава разместил у себя в соцсетях. На записи Игорь Кабец объясняет: «Нахожусь на месте аварии, место определено. На Нижнесергинском водоводе в районе реки Тиг сейчас произведена полная остановка водозабора со скважин Нижнесергинского района. Сейчас происходит сброс воды с системы. Подходит техника. Дополнительно привлекли еще два экскаватора, будем отводить воду. Четыре мотопомпы, сейчас их настраивают в работу. Будем отводить воду, после этого будут произведены ремонтные работы водовода».

Первоуральцы в комментариях с иронией интересуются, что же в таком случае городские коммунальщики чинили 1 и 2 декабря, если место аварии обнаружено только сейчас. Также они отмечают, что у мэра белые вещи, значит, он точно живет лучше тех, пользуется водопроводной водой.

Напомним, в эти выходные жители Первоуральска снова остались без воды. Несмотря на заверения главы города, что все ремонтные работы завершены, во многих домах все еще нет воды, а по дворам ездит цистерна. Прокуратура начала проверку городской администрации и местного Водоканала.

Вчера вечером Игорь Кабец ответил горожанам, которые требовали у него объяснений, почему в жилых домах уже несколько дней нет питьевой воды. По словам мэра, при устранении аварии на водоводе возникли непредвиденные трудности. Во вторник утром горожане продолжали жаловаться на отсутствие воды в кранах.

Сегодня на прямой линии губернатор Евгений Куйвашев заявил: «Я поручил главе заниматься подвозом воды, пока аварию не устранят. Надо организовать точечный адресный подвоз, малоимущим и пенсионерам, четко обозначить часы подвоза. Все силы сосредоточены на устранении аварии. Я сам скоро в Первоуральск приеду и проведу совещание. Если надо дополнительные средства, мы их выделим. Надо потерпеть, это железо, оно ломается. Нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры Первоуральска, ее надо предоставить правительству области и получить финансирование».

Первоуральск, Елена Владимирова

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