Грязной водой Первоуральска занялись следователи

В Первоуральске всерьез взялись за выяснение причин, по которым из кранов горожан уже несколько месяцев течет грязная вода. Проверку начал следственный отдел по городу Первоуральску.

По данным «Уралинформбюро», изучается факт ненадлежащего выполнения работ по модернизации насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища и принятия их МУП «Водоканал». Правоохранители выяснят, почему на станцию не поставили все необходимое оборудование и не была организована лаборатория по контролю за очисткой.

Напомним, ранее свою оценку модернизации насосно-фильтровальной станции, на которую потратили 630 млн рублей из бюджетов разных уровней, дали эксперты УрФУ. Вот к каким выводам пришли специалисты: «Технические решения проектной документации изначально не позволяли обеспечить заявленную проектную производительность насосно-фильтровальной станции по очищенной воде в 36 тысяч кубометров в сутки. На станции отсутствуют условия для выделения взвешенных частиц в осадок и его эффективного удаления…Фактически вода из водохранилищ по обводным трубопроводам, минуя установки ультрафильтрации, подается непосредственно в резервуары чистой воды».

Глава города Игорь Кабец продолжает уверять, что качество воды связано исключительно с засушливым летом.

Первоуральск, Елена Владимирова

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