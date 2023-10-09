Первоуральской думе предложили двух кандидатов на пост главы

В Первоуральске завершилась работа конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города.

Сегодня все восемь кандидатов, прошедших во второй тур, представили конкурсной комиссии свои программы развития города. Затем они ответили на вопросы членов комиссии.

Как сообщили в пресс-службе гордумы, на рассмотрение местных депутатов будут представлены два кандидата: действующий глава Игорь Кабец и общественник Денис Степанченко. Кроме них в конкурсе участвовали скандально известная экс-депутат Асбестовской думы Наталья Крылова, общественный активист Анатолий Гаврилов, представитель ПНТЗ Андрей Палатов, бизнесмен Александр Пташников, советник генерального директора ОАО «Уралтрубпром» Владимир Вохмяков и офицер полиции Александр Недоростов.

Добавим, неделю назад в Первоуральске было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. «Установлено, что должностными лицами администрации городского округа Первоуральск и ППМУП «Водоканал» не обеспечено надлежащее водоснабжение жителей г. Первоуральска», – сообщили в пресс-службе прокуратуры. Кроме того, главе города Игорю Кабцу объявлено прокурорское предостережение.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»