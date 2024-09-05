Замдиректора первоуральского Водоканала приговорили к 4 годам колонии

Первоуральский городской суд вынес приговор замдиректора Водоканала Сергею Матафонову, которого признали виновным в получении взятки в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Матафонову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн 520 тыс. рублей и с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 3 года.

Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил приговорить Сергея Матафонова к 5,5 года лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе в течение 7 лет.

Напомним, в 2019 году Матафонов получил взятку в 750 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по реконструкции сетей водоснабжения, за беспрепятственную приемку выполненных работ. Затем Матафонов убедил директора ООО «Ремонтно-строительное управление № 12» заключить с тем же бизнесменом договоры подряда на сумму свыше 6,5 млн рублей.

Кроме того, по указанию Матафонова строительные материалы и оборудование на сумму свыше 25 тыс. рублей были перевезены со склада ППМУП «Водоканал» на дачный участок его сына.

Как уже сообщал «Новый День», в течение нескольких последних лет первоуральцы жалуются на качество воды из-под крана, которую невозможно пить или использовать в быту. Все лето 2023 года первоуральцы страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря жители Первоуральска снова остались без воды. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело.

Первоуральск, Елена Владимирова

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