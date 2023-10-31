Возбуждено дело о халатности при реконструкции очистных сооружений Среднеуральска

Возбуждено уголовное дело о халатности при подготовке проектной документации по реконструкции очистных сооружений Среднеуральска.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в октябре 2021 года МКУ «Управление ЖКХ» и ООО «Экохим-проект» заключили муниципальный контракт на подготовку проектной документации по реконструкции очистных сооружений Среднеуральска. Стоимость выполнения работ по контракту превысила 25,1 млн рублей.

В мае 2023 года по распоряжению администрации Среднеуральска МКУ «Управление ЖКХ» заключило с другим юридическим лицом договор на внесение изменений в проектную документацию.

Потом выяснилось, что результаты работ, выполненных ООО «Экохим-проект», не отвечали требованию эффективности расходования бюджетных средств: они привели к необоснованному снижению производительности очистных сооружений Среднеуральска. В результате действий должностных лиц бюджету города был причинен ущерб, превысивший 25,1 млн рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Отметим, Среднеуральск – не первый город в области, где возникли проблемы с очисткой воды. Недавно в Первоуральске тоже было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. «Установлено, что должностными лицами администрации городского округа Первоуральск и ППМУП «Водоканал» не обеспечено надлежащее водоснабжение жителей г. Первоуральска. В рамках ежедневного мониторинга качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети выявлено несоответствие воды по органолептическим показателям. При этом модернизированная насосно-фильтровальная станция не обеспечивает нормативную очистку воды из Верхне-Шайтанского водохранилища», – сообщили в прокуратуре.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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