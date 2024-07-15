Дело бывшего директора первоуральского Водоканала передано в суд

Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Артура Гузаирова, бывшего директора местного Водоканала.

Ему предъявлены обвинения в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ), превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (пункты «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

Гузаиров занимал должность директора первоуральского Водоканала с ноября 2021 года по февраль 2024 года. По версии следствия, обвиняемый не организовал очистку воды после принятия в эксплуатацию станции водоподготовки в Верхне-Шайтанском водохранилище. Это привело к тому, что с июля по сентябрь 2023 года в квартирах первоуральцев из-под крана текла мутная вода.

Также Гузаиров не организовал техническое обследование и ремонт изношенного Нижне-Сергинского трубопровода, из-за чего с 1 по 6 декабря 2023 года в городе не было холодной воды. Отсутствие ремонта на других сетях стало причиной подтоплений подвалов в 24 многоквартирных домах.

Кроме того, директор предприятия, превысив свои должностные полномочия, сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу. Росприроднадзор подавал иск к первоуральскому «Водоканалу» о возмещении вреда при загрязнении реки Чусовая. Речь шла о сумме свыше 2,2 миллиона рублей. В результате фальсификаций доказательств иск не был удовлетворен.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, Артур Гузаиров признал вину частично. Уголовное дело бывшего чиновника рассмотрит Первоуральский городской суд. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube