Экс-главу первоуральского Водоканала оставили в СИЗО

Бывший директор первоуральского Водоканала Артур Гузаиров останется под стражей как минимум до 2 июня.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, 26 апреля Первоуральский суд арестовал Гузаирова до 3 июня. Адвокат обвиняемого подал апелляцию. Облсуд выслушал доводы сторон, отменил постановление об аресте до 3 июня и избрал новую меру пресечения – арест до 2 июня.

Напомним, Артур Гузаиров руководил первоуральским Водоканалом до 6 февраля 2024 года. Затем глава города Игорь Кабец отправил его в отставку, объяснив это тем, что чиновник не справился со своими обязанностями.

Весь прошлый год Водоканал находился под пристальным вниманием надзорных и силовых ведомств. Все лето первоуральцы страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря жители Первоуральска снова остались без воды. После этого возбудили еще одно уголовное дело.

25 апреля Гузаирова задержали. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 293 «Халатность», п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Первоуральск, Елена Владимирова

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