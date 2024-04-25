В Первоуральске задержан скандальный бывший вице-мэр

В Первоуральске силовики задержали бывшего вице-мэра города Артура Гузаирова, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Совсем недавно он покинул кресло директора местного Водоканала, вокруг которого не утихают скандалы. Все прошлое лето жители Первоуральска жаловались на то, что из кранов течет грязная вода. Люди выстраивались в очереди на подвоз воды, покупали бутилированную. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря люди снова остались без воды. После этого возбудили еще одно уголовное дело. В январе 2024 года Первоуральский городской суд обязал местный Водоканал заплатить 80 млн рублей государству за причинение вреда почвам.

Как писал «Новый День», Артур Гузаиров экстренно покинул пост директора Водоканала в феврале, тогда сообщалось, что он не справился со своими обязанностями. Его сменщика Сергея Матафонова арестовали прямо на заседании гордумы по подозрению во взяточничестве. Матафонов успел проработать руководителем неделю, а до того заместителем гендиректора по производству.

Что касается Гузаирова, то 2015 по 2019 годы он был вице-мэром города по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии. Тогда, в 2019-м, Общественная палата Свердловской области сообщала, что увольнение Гузаирова стало логичным завершением проверки ОПСО в Первоуральске. Общественники обнаружили срыв сроков благоустройства набережной Нижне-Шайтанского пруда – тогда работы не были выполнены и на треть, из-за чего деньги пришлось возвращать в федеральную казну, а это всегда негативно отражается на будущих трансфертах из бюджета страны в регион. Возглавлявший тогда Общественную палату Сергей Полыганов объяснял, что мэру Игорю Кабцу пришло представление прокуратуры после проверки ОПСО с требованием освободить от должности нерадивого вице-мэра. Что и было сделано. Правда, пресс-служба первоуральской мэрии тогда сообщала, что Гузаиров написал заявление по собственному желанию.

«Вознесение»

Так или иначе, в 2019 году Гузаиров переехал в Ялту, где стал исполняющим обязанности главы уже в местной мэрии – там ему доверили вопросы архитектуры и городского строительства. Интересно, что на страницах крымских СМИ Гузаиров не появлялся вовсе, писали только о его назначении. Даже факт его увольнения никак не зафиксирован в официальных источниках. При этом, как писали первоуральские СМИ, в Ялту бывшего муниципального служащего с Урала пристроили высокопоставленные руководители.

Связи у Гузаирова действительно есть. Еще до отъезда Артура Салаватовича в Ялту его супруга Наталья возглавляла печально известный екатеринбургский похоронный дом «Вознесение». В 2015 году учреждение объявило войну всем местным ритуальщикам – скорбное учреждение фактически перекрыло дорогу катафалкам на территорию больницы к судебному моргу. Из-за этого возникали безобразные ситуации, когда похоронщики носили тела усопших на руках, прорываясь пешком к моргу.

Собственное расследование «Нового Дня» тогда подтвердило, что владелец «Вознесения» – Андрей Анисимов, брат Алексея Анисимова, который в тот момент был замом главы Управления внутренней политики Администрации президента и руководителем исполкома Общероссийского народного фронта. Ныне Анисимов – заместитель полпреда в ЦФО. Оба брата – уроженцы Первоуральска. В 2022 году ООО «Вознесение» было ликвидировано (интересно, что его единственным учредителем был Виталий Сиволап, главный свидетель по делу МУГИСО, который ныне числится пропавшим без вести на СВО). Вместо него в начале 2022 года было создано ООО «Дом прощания «Вознесение». Наталья Гузаирова, по данным открытых источников, владеет 30% в организации. Одноименную группу компаний, зарегистрированную по тому же адресу, что и ДП «Вознесение», с 2023 года возглавляет Алексей Андреевич Анисимов, а вот Андрей Викторович покинул состав органов управления.

Примерно в то же время, в конце 2021 года, на Урал вернулся Артур Гузаиров – и сразу стал главой первоуральского МУП «Водоканал». «В первую очередь он планирует провести анализ хозяйственной деятельности предприятия и продолжить работу по внедрению мер для улучшения качества городского водоснабжения», – рапортовала тогда пресс-служба мэрии Первоуральска.

Екатеринбург, Елена Сычева

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