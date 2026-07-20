Губернатор отправил в отставку мэра Первоуральска Игоря Кабца

Губернатор Денис Паслер сегодня приехал в Первоуральск и уволил мэра Игоря Кабца.

«Первоуральск – один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который, даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством.

Сегодня городская дума получит необходимые документы, и будет запущен процесс назначения временно исполняющего обязанности, а затем и избрания нового главы Первоуральска», – написал губернатор в соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», в ЖКХ Первоуральска всегда было много проблем, особенно – в водоснабжении. Городским властям никак не удавалось обеспечить процесс очистки и несколько лет из кранов жителей города текла грязная вода. Периодически ее не было совсем – например, с 1 по 6 декабря 2023 года и в марте 2026 года.

Бывший глава городского Водоканала Артур Гузаиров в прошлом году был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Добавим, в 2023 году оценку модернизации насосно-фильтровальной станции Первоуральска, на которую потратили 630 млн рублей из бюджетов разных уровней, дали эксперты УрФУ, и она была неудовлетворительной.

Первоуральск, Елена Владимирова

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