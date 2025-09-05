Экс-директора Первоуральского Водоканала отправили в колонию

Бывший директор Первоуральского Водоканала Артур Гузаиров признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и фальсификации доказательств по гражданскому делу, повлекшей тяжкие последствия. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемого приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на муниципальной службе на срок 2 года 6 месяцев.

Прокурор представил доказательства того, что после принятия в эксплуатацию станции подготовки питьевой воды Верхне-Шайтанского водохранилища Гузаиров не обеспечил процесс очистки подаваемой потребителям воды. В результате с июля по сентябрь 2023 года из кранов жителей города текла грязная вода. Также он не организовал предусмотренные законом техническое обследование и ремонт Нижне-Сергинского трубопровода, вследствие чего из-за его износа с 1 по 6 декабря 2023 года на территории города не было холодной воды. Кроме того, Гузаиров подделал доказательства по гражданскому делу, после чего суд отказал Росприроднадзору в удовлетворении иска к ППМУП «Водоканал» о возмещении вреда, причиненного в результате загрязнения реки Чусовая, в сумме свыше 2,2 млн рублей.

В феврале 2024 года глава Первоуральска Игорь Кабец уволил Гузаирова с поста директора Водоканала. Уголовное дело передали в суд в июле 2024 года. Прокурор в ходе судебных прений попросил суд назначить Гузаирову наказание в виде 8 лет лишения свободы. Вынесение приговора должно было состояться 20 февраля 2025 года, но суд вернул дело прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. В июле 2025 года дело начали рассматривать сначала.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в ходе расследования сотрудниками Следственного комитета проведены осмотры места происшествия, предметов и документов, очные ставки, допрошено порядка 30 свидетелей, проведены экспертные исследования, истребована и проанализирована должностная и характеризующая документация.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube