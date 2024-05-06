Первоуральцы показали черную воду из-под крана (ФОТО)

Жители Первоуральска вновь жалуются на черную жижу, которая течет из кранов вместо воды. «Это холодная вода из нашего крана. Горячей нет. Для чего нужна такая вода?» – задается вопросом жительница города Мария.

Под публикацией она отметила главу города Игоря Кабца и директора Водоканала Дениса Ярина. Ни тот, ни другой не ответили – впрочем, может и к лучшему. Сегодня брат главы Минвэса Денис Ярин обругал горожан в соцсетях за вполне логичные просьбы прокомментировать происходящее и вернуть им чистую воду. Отметим, шанс получить ответ у жителей Первоуральска будет – местный депутат Дмитрий Хаймин сообщил «Новому Дню», что делегация гордумы собирается посетить насосно-фильтровальную станцию на следующей неделе. Народные избранники также ждут ответ от Водоканала и документы по пусконаладке оборудования, которое отвечает за чистоту водопроводной воды.

Первоуральск, Елена Сычева

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