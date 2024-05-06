Директор «Водоканала» в Первоуральске нахамил жителям в соцсетях (СКРИН)

Депутат Первоуральской думы и директор муниципального Водоканала Денис Ярин заявил, что не принимает заявки и жалобы от горожан в своих соцсетях, а комментарии «плакс» будет удалять. В городе уже несколько недель идет грязная горячая вода из-под крана. Ситуация с водоснабжением в Первоуральске сильно ухудшилась из-за неожиданных майских снегопадов, которые привели к аварийному отключению электричества.

Денис Ярин на личной странице в ВК написал несколько постов о том, как сотрудники Водоканала устраняют последствия аварий. Один из жителей в комментариях пожаловался, что из-под крана течет коричневая жидкость: «Верните чистую воду городу». Ярин ответил: «Мы ее не забирали, от нас вода идет чистая». Горожанин сделал скриншот ответа чиновника и разослал в другие паблики. После этого директор Водоканала опубликовал пост, в котором заявил, что на личной странице делится лишь той информацией, которой считает нужной. Он посоветовал жителям обращаться с жалобами в ЕДДС и другие дежурные службы. «Плакс скринящих мою переписку с ними и выкладывающих ее в других местах со слезами типа «вот как он мне ответил» убираю в первую очередь. Пусть плачут в стороне раз такие нежные», – написал Ярин. Позже он отредактировал пост, убрав этот абзац. Подписчики предложили Ярину перенести информирование в официальную группу первоуральского Водоканала. На это чиновник заявил: «Пока нет человека на группу и ответы на запросы. В поиске».

Денис Ярин возглавил первоуральский Водоканал в феврале 2024 года. Он сменил на посту и.о. директора Сергея Матафонова, которого силовики скрутили прямо во время совещания в прокуратуре. До этого предприятие возглавлял Артур Гузаиров, при котором первоуральцы все прошлое лето страдали из-за грязной воды в своих домах. Известно, что Денис Ярин является родственником свердловского министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube