Может ли чиновник хамить в соцсетях? Колонка эксперта

Свердловская область в очередной раз попала в скандальную историю. Накануне новый директор Водоканала в Первоуральске Денис Ярин нахамил в соцсетях жителю города. Как известно, проблема качества воды в Первоуральске – одна из самых болезненных. Однако Денис Ярин, исходя из его сообщений в соцсетях, видимо, считает иначе. Жаловаться на грязную воду ему он, фактически, запретил, а всех жалобщиков назвал нытиками.

Политтехнолог Александр Ханин, имеющий, в числе прочего, обширный опыт работы с проблемами Первоуральска, написал колонку о том, имеет ли человек, обладающий властью, хамить людям в интернете.

«Может ли чиновник хамить в социальных сетях?

Есть ли у людей на государственной и муниципальной службе личное пространство?

Может ли продавец отвечать покупателю, который хочет вернуть деньги за некачественный товар: «Я у вас их не забирал»?

Прав ли априори гражданин, когда требует предоставить в должном виде государственную или муниципальную услугу, за которую он заплатил дважды – налогами и прямым расчетом?

Унимать человека за цвет воды в его кране – это расизм?

Если человек профессионал и выполняет свои обязанности добросовестно и в полном объеме, имеет ли он право демонстрировать публично свое презрение к другим людям?

Можно ли назвать человека, который не может нормально умыться, побриться, помыть посуду, сварить яйцо, искупать ребенка 12 месяцев кряду, хейтером, жалобщиком и «нытиком»?

Имеет ли право человек, от деятельности которого зависят здоровье и нормальное существование сотни тысяч других людей, демонстрировать всем свой нрав?

Есть ли в России на муниципальной службе и в муниципальных предприятиях кодекс корпоративной этики?

Если вас тут не стояло – вас тут не стояло?

И в чем он не прав?

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Доинтернетной эпохи пословица, на минуточку. Любой человек, в силу проживания нашего в глобальной деревне открытых информационных потоков, должен быть готов к реакции общества на любые свои слова. Какими бы правильными они самому тебе ни казались б.

А дальше, как сказал один мэр, поступать следует «по-человечески – по-государственному». Не арестовывать митингующих, не банить направо и налево неугодных, не ограничивать возможность комментирования на час, а молча обтекать. Стоять и слушать, думая, что пошумят, пар выпустят, а дальше все чередом, топ-топ, тип-топ.

Или малодушно, следуя диким инстинктам, прервать общение граждан с собой великим крепким словом. Которое не воробей.

Мне больше по сердцу другая пословица: «Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка».

Все сказанные в этом мире слова, какой бы мелкий или крупный вес они не имели, от Бога. Нужны нам всем, чтобы осознать себя больше людьми или больше животными, сделать шаг в рай или продолжать жить в аду.

Ожесточение сердца, отсутствие чувства вины, бесчувствие к человеческим трагедиям – это все человеческое. А слово с уст – от Бога.

От Господа ответ языка.

Мой язык – враг мой. Это уже не пословица, а опыт моей личной жизни. «Так и подмывало сказать» обычно заканчивалось «и сказал он». И часто одно слово становилось концом работы, жилья, отношений или чего-то безусловно прекрасного там в непроизошедшем впереди. И становилось началом другого прекрасного, что удивительно.

Никто еще на моей памяти не называл жителей города на Пэ нытиками. В этот славный момент стальные яйца самого буйного муниципалитета Свердловской области должны зазвенеть от обиды. И стать концом-началом чего-то прекрасного, не так ли?

Там у пословицы древней про «ответ языка» есть вторая часть: «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Дождемся контрольного взвешивания, товарищи спортсмены».

Екатеринбург, Елена Васильева

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