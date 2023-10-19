Глава Первоуральска: утечка устранена, но цвет воды может измениться

Глава Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что вода у горожан скоро появится, но ее цвет может временно измениться.

«К 02:00 определили причину утечки и устранили ее. Приступили к заполнению водовода до деревни Калаты. Сейчас завершаются работы по устранению завоздушивания и регулировке работы насосов, заполняются постепенно трубы в городе. Давление нормализуется, контролируем ситуацию, водоснабжение будет стабилизировано. После запуска воды в дома, возможно временное изменение цвета ресурса из-за отключения водоснабжения», – написал он в телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», половина жителей Первоуральска остались в ночь с 18 на 19 октября без холодной воды из-за порыва на Нижне-Сергинском водоводе в районе деревни Черемша. Последствия аварии затронули 646 многоэтажных домов, в которых живут более 54 тысяч человек.

Ранее горожане в течение несколько месяцев страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой.

Первоуральск, Елена Владимирова

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