В Первоуральске из-за аварии на водоводе на дистант ушли 13 школ

В Первоуральске из-за крупной коммунальной аварии не работают часть школ и детских садов.

Как сообщает ДИП, дистанционное обучение организовано в 13 школах, временно приостановлена работа части детских садов.

Холодную воду жителям города начали подавать. «Аварию на водоводе коммунальные службы устранили ночью, после чего началось заполнение системы. Все больницы и важные социальные объекты Первоуральска были оперативно обеспечены водой и работают в штатном режиме», – заявили в ДИПе.

Как уже сообщал «Новый День», половина жителей Первоуральска остались в ночь с 18 на 19 октября без холодной воды из-за прорыва на Нижне-Сергинском водоводе в районе деревни Черемша. Последствия аварии затронули 646 многоэтажных домов, в которых живут более 54 тысяч человек.

Ранее горожане в течение несколько месяцев страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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