Десятки тысяч первоуральцев остались без воды из-за крупнейшей аварии (ФОТО)

Половина жителей Первоуральска остались в ночь с 18 на 19 октября без холодной воды из-за порыва на Нижне-Сергинском водоводе в районе деревни Черемша. Последствия аварии затронули 646 многоэтажных домов, в которых живут более 54 тысяч человек.

Глава города Игорь Кабец заявил, что находится на месте аварии, а ситуация – «на контроле». «Первоуральцы, я прошу с пониманием отнестись к этому серьезному испытанию. Пока авария не будет устранена, подача воды на город будет ограничена. В экстренном порядке мы организовываем усиленный подвоз воды по районам, график опубликован в официальных аккаунтах администрации ВКонтакте и на сайте администрации», – написал он в своих социальных сетях.

График действительно был опубликован, но горожане в комментариях указывают на то, что он не совпадает с реальным положением дел. Цистерны не всегда приезжают в указанное время, а если приезжают, то воды хватает не всем. Кроме того, некоторые улицы в расписании вообще не указаны.

В ДИПе сообщили, что губернатор Евгений Куйвашев поручил министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову оказать городу необходимое содействие для скорейшего устранения аварии. «Главе муниципалитета поручено принять исчерпывающие меры для обеспечения горожан питьевой водой, организовав регулярный подвоз. Для этого будут задействованы ресурсы соседних муниципалитетов, в частности, Ревды. Особое внимание при этом необходимо уделить социальным объектам. Отметим, что в городской больнице на данный момент резерв воды имеется», – заявили в ДИПе.

Там также сообщили, что организация образовательного процесса находится на особом контроле. Областное министерство образования отработает с муниципальными властями организацию дистанта в школах, где из-за аварии была прекращена подача воды. По данным городских властей, речь идёт о 13 учебных заведениях. Родителям воспитанников детских садов, оставшихся без воды, предложат временно перевести детей в другие ДОУ.

За ситуацией наблюдает прокуратура. «В настоящее время специалистами проводятся аварийные работы. Первоуральским производственным муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» организован подвоз воды жителям по районам города. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка действиям администрации городского округа Первоуральск и должностных лиц Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» по организации бесперебойного предоставления коммунальных ресурсов жителям, в том числе по подвозу воды», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, жители Первоуральска уже несколько месяцев страдают из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой.

Добавим, что на днях в Первоуральске завершается процедура избрания главы города. На рассмотрение местной думы вынесли двух кандидатов – действующего мэра Игоря Кабца и общественника Дениса Степанченко. Ранее губернатор Куйвашев поддержал нынешнего мэра при условии, что он решит проблему с качеством питьевой воды.

Первоуральск, Елена Владимирова

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