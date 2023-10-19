Власти: водоснабжение в Первоуральске восстановлено, но вода может быть не прозрачной

Водоснабжение в Первоуральске, где половина жителей со вчерашнего вечера сидели без воды, восстановлено. «Давление в системах полностью соответствует нормативам. После первого включения воды возможно временное изменение цвета, необходимо дать ей протечь», – сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области. Если подача воды не началась, жителям рекомендуют обращаться в управляющую компанию.

Напомним, половина жителей Первоуральска остались в ночь с 18 на 19 октября без холодной воды из-за прорыва на Нижне-Сергинском водоводе в районе деревни Черемша. Последствия аварии затронули 646 многоэтажных домов, в которых живут более 54 тысяч человек. Из-за отсутствия воды сегодня на дистант ушли 13 школ, а часть детсадов города временно не работают.

Ранее горожане в течение несколько месяцев страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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