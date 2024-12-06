Охрана в школах Екатеринбурга подорожает в 2-3 раза

С 2025 года школы и детские сады обяжут иметь как минимум одного охранника с оружием. Это приведет к значительному удорожанию стоимости охранных услуг, которые сейчас оплачиваются из городского бюджета. Об этом рассказал в эфире ОТВ начальник отдела административных органов комитета административных органов администрации Екатеринбурга Юрий Замятин.

«С 1 января 2025 года у нас вступает в силу ГОСТ, который не только разрешает, но и обязывает школы, образовательные организации иметь одного из охранников вооруженного. Это в 2-3 раза будет дороже, потому что оплата ЧОПов идет из бюджета органов местного самоуправления. Соответственно, все это будет дороже, и мы будем сейчас решать и с правоохранителями, и со всеми, как искать средства, чтобы приводить все это в нормативное состояние», – пояснил чиновник.

Замятин отметил, что в 2025 году город надеется привлечь помощь из областного и федерального бюджетов, чтобы решить этот вопрос. Собирать деньги на охрану с родителей школьников пока не планируется.

Как ранее писал «Новый День», тему нехватки финансирования на оплату труда охранников в школах поднимали в Екатеринбургской думе на обсуждении проекта бюджета. Депутат Татьяна Вяткина рассказала, что муниципальные контракты заключаются по тарифу 118 рублей в час, тогда как ЧОПы запрашивают больше – от 180 рублей в час. Это привело к тому, что контракты на охрану екатеринбургских школ выиграют охранные фирмы из других регионов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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