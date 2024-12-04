Депутаты просят увеличить бюджетные расходы на оплату работы ЧОП в школах

Директора екатеринбургских школ обеспокоены нехваткой финансирования на оплату труда охранников в образовательных организациях. Вопрос подняли сегодня на заседании профильной комиссии в Екатеринбургской думе.

Как отметила депутат и директор школы № 168 Татьяна Вяткина, муниципальные контракты на охрану в школах заключаются по тарифу 118 рублей в час. Однако школы не могут уложиться в эту сумму, потому что на самом деле ЧОПы просят за работу охранников от 160 до 180 рублей в час. Разницу приходится покрывать из внебюджетных средств, но не у всех школ есть возможность зарабатывать на платных услугах.

«В детских садах вообще плачевная ситуация. Охранные организации не идут на уступки. Мы просили увеличить плату за охранников хотя бы на 10%, а они поднимают сразу на 40-50%», – сообщила Вяткина.

Вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что у департамента финансов другая информация о запросах ЧОП. «Давайте тогда вместе разбираться. Зарплаты [охранников] в тех учреждениях, которые обслуживают школы, составляют 20-30 тысяч рублей. [Если зарплаты выше, то] мы не получаем от них отчислений в бюджет. Давайте пригласим эти организации на комиссию и спросим, какие зарплаты они платят. На сегодняшний день все конкурсные процедуры прошли, контракты заключены», – отметил чиновник.

В мэрии добавили, что в 2024 году было выделено дополнительно 76,5 миллиона рублей на лицензированную охрану учреждений образования. Поэтому последние контракты заключались по тарифу 124,99 рублей в час для школ и 110,24 рубля в час для детских садов.

Напомним, с 2019 года охрана муниципальных школ в Екатеринбурге оплачивается из бюджета. Департамент образования заключает контракты с ЧОП через конкурсные процедуры. Обязательным условием для охранных фирм является только лицензия на охранную деятельность. Все остальные требования к участникам госзакупок антимонопольная служба признает избыточными.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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