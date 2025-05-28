Охранникам в муниципальных школах и детсадах Екатеринбурга поднимут зарплату

Администрация Екатеринбурга выделит дополнительно 76 миллионов рублей на оплату труда охранников в школах и детских садах. Ранее директора образовательных учреждений жаловались, что им не хватает средств на привлечение ЧОП.

«Мы изучили вопрос и провели анализ цен [на оплату труда охраны] в городах-миллионниках. Зарплата охранников вырастет примерно на 11%. В начале года мы утверждали тариф 117 рублей в час, теперь будет 132 рубля в час. Дополнительные средства поступят в образовательные организации после корректировки бюджета», – сообщила глава финансового департамента Анна Турунцева на заседании комиссии по образованию Екатеринбургской думы.

Ранее депутаты просили увеличить бюджетные расходы на оплату услуг ЧОП в школах и детсадах, так как охранные организации требовали контракты с тарифом работы от 160 до 180 рублей в час. По словам Анны Турунцевой, мэрия рассмотрела эти заявки и отвергла их. «Это цены уровня Москвы», – отметила чиновница.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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