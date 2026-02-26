Росгвардия об охране школ: «ЧОПы выставляют на посты лиц с низкой социальной ответственностью»

Екатеринбург стал лидером по количеству выявленных нарушений при охране школ в Свердловской области. В 2025 году на частные охранные организации и образовательные учреждения было составлено 93 административных протокола, в том числе 13 – за грубые нарушения лицензионной деятельности, сообщил на пресс-конференции старший инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Свердловской области Александр Портнов.

По его словам, довольно часто в школах стоят охранники, которые не прошли соответствующую подготовку. То есть они не знают, как действовать в сложных и опасных ситуациях, как применять физическую силу.

«На наш взгляд, такая проблема возникла из-за недостаточного финансирования охранных услуг, и особенно остро этот вопрос стоит в Екатеринбурге. Руководители частных охранных организаций, ссылаясь на низкую стоимость услуг и невозможность из-за этого подобрать квалифицированный персонал, выставляют работников, не имеющих правого статуса частного охранника. А зачастую лиц с низкой социальной ответственностью, и даже злоупотребляющих спиртными напитками на рабочем месте», – отметил Александр Портнов.

Он посетовал, что руководители школ не всегда идут навстречу правоохранителям в вопросе обеспечения безопасности и продолжают заключать контракты на охрану с неблагонадежными ЧОП.

Заместитель министра образования Свердловской области Ольга Бабченко ответила, почему некоторые школы не могут позволить себе квалифицированную охрану. «Образовательные организации, как правило, имеют бюджетное финансирование. Цены на охранные услуги в течение года могут меняться динамично, и часто плановая сумма на охрану не успевает за ростом цен. Поэтому при проведении закупочных процедур стоимость контракта может быть снижена, и это не те цифры, которые хотели бы получать охранные предприятия. Есть другой путь – школы вкладывают внебюджетные средства, чтобы решить вопрос найма квалифицированной охраны. Но мы должны понимать, что ресурсы у образовательных организаций разные. Маленькие школы в отдаленных территориях оказываются в сложной ситуации. И они вынуждены искать частные охранные предприятия, которые иногда могут оказывать некачественные услуги», – пояснила чиновница.

Как писал «Новый День», в 2025 году администрация Екатеринбурга по требованию городской думы выделила дополнительное финансирование на оплату труда охранников в школах и детских садах. Ранее директора образовательных учреждений жаловались, что ЧОП запрашивают контракты с тарифом работы от 160 до 180 рублей в час, тогда как школы в рамках бюджета могли предложить только тариф 132 рубля в час.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

