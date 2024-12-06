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Пятница, 6 декабря 2024, 10:32 мск

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ФАС проверит уральских и московских производителей сливочного масла

Производители сливочного масла из Свердловской области попали под внеплановую проверку Федеральной антимонопольной службы наряду с компаниями из ряда других регионов.

Как сообщает пресс-служба ФАС, поверки инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен. Антимонопольщики ищут признаки соглашений, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен.

Внеплановые выездные проверки проходят в отношении семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях. Предприятия являются производителями молочной продукции, в том числе сливочного масла.

Как уже сообщал «Новый День», в конце ноября сливочное масло в Свердловской области стоило в среднем уже больше 1160 руб./кг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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