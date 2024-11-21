Цены на молочные продукты за неделю выросли на 1-2%

За прошедшую неделю в Свердловской области заметно выросли цены на молочные продукты, также продолжается сезонный рост цен на овощи.

Как сообщает Свердловскстат, на 1,2% за одну неделю подорожало молоко. Литр пастеризованного стоит в среднем 83 рубля, стерилизованного – 112,68. Почти до 322 руб./кг поднялась цена на сметану, теперь она стоит на 2,18% дороже, чем неделю назад. Сливочное масло стоит уже 1161 руб./кг, творог – 460, сыры – от 890 руб./кг.

Кроме того, быстро дорожают овощи: картофель за неделю прибавил 7,6% и стоит около 45 руб./кг, огурцы – 9,4% (166,3 руб./кг), помидоры – 6% (203 руб./кг), свекла – 5,8% (45 руб./кг).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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