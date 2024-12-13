Уральские производители молока перестанут вывозить его за пределы региона

Производители и переработчики молока Свердловской области выполнили установку губернатора Евгения Куйвашева – сосредоточиться на реализации своей продукции в пределах региона.

Как сообщили в ДИПе, ассоциация «Животноводы Урала» и Союз перерабатывающих предприятий Свердловской области подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве 13 декабря. Ключевыми моментами соглашения является то, что производители молока в Свердловской области готовы в приоритетном порядке поставлять сырье на молочные заводы региона. В свою очередь, перерабатывающие предприятия гарантируют покупку сырья в полном объеме.

«Диалог строится конструктивно. Молоко, которое производители ранее реализовали в соседних регионах, уже начинает поступать на предприятия Свердловской области. Оба союза – животноводов Урала и переработчиков молока региона – достигли компромисса. Предприятия, входящие в их состав, находятся в диалоге. Между молзаводами и сельхозтоваропроизводителями активно идут предметные переговоры», – сказала глава минАПК региона Анна Кузнецова.

Напомним, аграрии региона, в том числе производители молока, ежегодно получают государственную поддержку из федерального и регионального бюджетов – порядка 5 миллиардов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», цены на молоко в Свердловской области начали заметно расти в конце ноября. Например, литр пастеризованного 21 ноября стоил в среднем 83 рубля, стерилизованного – 112,68, а 12 декабря – уже 86,5 и 119,3 рубля соответственно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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