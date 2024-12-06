Право застроить участок в Екатеринбурге продали за 55 млн рублей вместо 110 тысяч

Право застроить в рамках программы комплексного развития территорий участок на перекрестке улиц Московской и Гурзуфской в Екатеринбурге продали в сотни раз дороже начальной цены.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, аукцион продолжался 12 дней. При начальной стоимости в 101 000 рублей застройщик выкупил лот за 55 000 000. Претенденты сделали почти 11 000 шагов аукциона. Сейчас там стоят два дома, построенные в 1953 году. Вместо них на территории возведут новые жилые здания, а в дополнение – строители капитально отремонтируют соседний детский сад № 338 с увеличением количества мест.

А сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право комплексно развить территорию в границах улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского. Начальная цена на квартал площадью 20 996 квадратных метров составит 514 070 рублей. Эта же сумма станет размером задатка. Шаг аукциона – 25 703 рублей.

Сегодня на территории расположены 6 домов, построенных в конце 1940-х годов. Вместо них выигравший торги застройщик возведет новые жилые дома, детский сад минимум на 100 мест, а также универсальный спортивный объект. Кроме того, девелопер восстановит инженерные сети, находящиеся на площадке. На реализацию проекта дано 5 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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