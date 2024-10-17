Участок в центре Екатеринбурга выставят на торги за 101 тысячу рублей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона за право освоить еще одну площадку в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

Речь идет о пространстве площадью 4,1 тысячи кв. м в границах улиц Московской и Гурзуфской. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас там стоят два дома, построенные в 1953 году. Вместо них на территории возведут новые жилые здания, а в дополнение – строители капитально отремонтируют соседний детский сад № 338 с увеличением количества мест.

Начальная цена лота и задаток составит 101 609 рублей и 43 копейки. Шаг аукциона – 5080 рублей и 47 копеек. Торги пройдут онлайн. После заключения контракта проект планируют реализовать в течение пяти лет.

Добавим, по данным телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», в ближайшее время на аукцион выставят еще одну площадку – в районе улиц Начдива Васильева – Репина – Ленинградской. Площадь жилой застройки 13 316 кв. м. Сейчас там дома, появившиеся в 1954-1975 гг. Инвестору надо будет построить детский сад не менее чем на 100 мест, а также предусмотреть выделение земельного участка под объект спорта универсального назначения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube