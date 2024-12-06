Захарова и Корчевников открыли памятник Александру I в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня торжественно открыли памятник императору Александру I – в честь 200-летия приезда государя на Урал. Как подчеркнул митрополит Евгений на церемонии открытия, Александр Павлович был первым из русских царей, кто посещал Екатеринбург, будучи императором, а не наследником престола. Владыка напомнил, что Александра I называли освободителем Европы и победителем Антихриста, как тогда говорили о Наполеоне. Он подчеркнул, что после этой победы и благодаря влиянию государя в стране началось возрождение русской культуры, в том числе – культуры языка, т.к. прежде знать говорила на французском.

На церемонию открытия прибыла спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она провела исторические параллели между Отечественной войной 1812 года и специальной военной операцией. В частности, напомнила, как был нарушен Тильзитский мир, и как России пришлось наводить порядок в Европе. «Я рада, что история повторяется. И я уверена, что мы повторим победу», – добавила она.

Также на церемонии был телеведущий Борис Корчевников, во время выступления которого в небе появился белый голубь – журналист обратил на это внимание, назвав это добрым знаком. В числе посетивших церемонию были директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, спикер гордумы Анна Гурарий, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, главный психиатр минздрава региона Олег Сердюк, и многие другие.

Отметим, завтра в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдет литургия, которую возглавит митрополит Евгений, а затем состоится крестный ход до часовни святой Екатерины, где хранятся мощи небесной покровительницы нашего города». Начало службы в 09:30.

Екатеринбург, Елена Сычева

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