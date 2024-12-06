Представитель МИД Мария Захарова вместо Мальты прилетела в Екатеринбург

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прилетела в Екатеринбург на открытие памятника императору Александру I, хотя планировала сегодня работать на Мальте. Об этом пресс-секретарь МИД рассказала в своем телеграм-канале.

«Аннулирование Мальтой визы для участия в работе российской делегации на СМИД ОБСЕ привело меня… в Екатеринбург. Я приняла ранее отклоненное в силу предполагаемой командировки приглашение местной епархии стать гостем церемонии открытия памятника Императору Александру Первому, победившему Наполеона и освободившему Европу. Совпадение? Знак судьбы и примета времени. Не хотите нормально общаться и работать, хотите вредить нам и гадить – мы будем вас побеждать», – написала она.

Как уже сообщал «Новый День», памятник императору откроется сегодня возле Храма на Крови. Ровно 200 лет назад Александр I стал первым главой российского государства, который лично посетил Екатеринбург.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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