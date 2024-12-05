В Екатеринбурге откроют памятник Александру I. Что связывает императора с городом

Завтра в Екатеринбурге возле Храма на Крови откроют памятник императору Александру I. «Новый День» напоминает, что связывает этого самодержца с нашим городом.

Александр I стал первым главой российского государства, который лично посетил Екатеринбург. Готовились к высочайшему визиту долго. По легенде, именно к нему было приурочено строительство моста через Исеть, который получил название Царского. Впрочем, достоверно неизвестно, проезжал ли по нему императорский кортеж.

Также на западной границе города (теперь перекресток Ленина и Московской) поставили верстовые столбы. Среди историков ходит легенда, что городские власти не успели изготовить гранитные столбы к приезду царя, поэтому их сделали из кирпича и отштукатурили. В пользу этой версии говорят старые фотографии, на которых видна облупившаяся штукатурка на колоннах. В 1929 году императорские столбы снесли – вероятно, они мешали прокладке трамвайной линии в разраставшемся советском Свердловске.



Сам визит состоялся в конце сентября 1824 года, а за пару недель до этого Екатеринбургская городская дума собралась на заседание, где обсуждали готовность города к визиту монаршей особы. Причем настроения, судя по всему, царили не радужные. В письме горного начальника Екатеринбургских заводов Федора Бегера депутатам говорилось, что «исправление зависящих от сей думы площадей и общественных заведений по сделанным ей предписаниям и подтверждениям производится неуспешно».

Оказалось, что в городе не успели засыпать песком рыночные площади около Гостиного двора, «где находились прежде деревянные шалаши между харчевен и мучных лавок», а также «бывший сенный, а нынешний хлебный рынок (теперь на этом месте разбит дендрарий на улице 8 Марта, – прим. ред.), и не заровнены на оном ямы». Боролась тогдашняя дума, как и нынешняя, с объектами нестационарной торговли: «Не снесены старые мясницкие лавки и часть изломанного против оных через реку Исеть моста».

Членам гордумы попеняли, что «не дано приличного вида общественному дому, назначенному на перенос для помещения незаконнорожденных, и богадельне у Златоустовской церкви и не поправлены в оных окна». Также горного начальника Екатеринбургских заводов смутило, что не было покрашено новое здание, построенное для училища.

В том же документе гласным членам городской думы предлагалось сегодня или, в крайнем случае, завтра отчитаться, будут ли устранены все нарушения в подготовке к приезду императора, и если да, то за счет каких средств: «Средства сии объяснить подробно, дабы он (горный начальник) мог положительно видеть, что они будут отвечать его ожиданию».

При этом, как водится, члены дореволюционной ЕГД стали перекладывать ответственность друг на друга. «…Господин городской голова отозвался: что исправление площадей около гостиного двора и по другим общественным заведениям по учиненному 24 августа постановлению возложено на гласных от гильдии Гилева и от мещан Жукова, то отнести медленность в сем случае на их уже ответственность, почему им ныне объявлено: что описанное в явствуемых двух пунктах площадей исправление кончить надеются они к 20 числу текущего сентября, и для того приказали: с изъяснением сих отзывов его высокородию отрапортовать с тем, что как мясным рядам, равно и общественному деревянному дому дать приличный вид к 22 числу настоящего месяца городская дума не оставит», – говорится в протоколе заседания думы о подготовке к приему императора.

Впрочем, несмотря на переживания депутатов, государь Екатеринбургом остался вполне доволен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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