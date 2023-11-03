300 фактов о Екатеринбурге. Мост к приезду царя

Факт № 285. Каменный арочный мост по улице Декабристов, который сейчас является культурным наследием, когда-то был деревянным. Ходит легенда, что его построили к приезду императора Александра I в 1824 году, поэтому мост сразу получил название Царский. Хотя достоверно неизвестно, проезжал ли императорский кортеж по деревянному мосту через Исеть.

В 1847 году встал вопрос о ремонте сооружения из-за заметного обветшания. Архитектор Спиринг предлагал перестроить мост в камне, но министерство финансов отклонило проект. Поэтому мост снова был восстановлен в дереве. Только в 1889-1890 годах по проекту городского архитектора Сергея Козлова был построен трехпролетный мост из красного бутового камня. В XIX веке территорию вокруг моста облюбовали зажиточные екатеринбуржцы, возводившие тут свои эффектные особняки. Большинство из тех домов сохранились до сих пор.

Царский мост был снова реконструирован после Великой Отечественной войны. Проезжую часть заасфальтировали, а по бокам установили новые кованые перила.