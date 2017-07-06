«Дать приличный вид к 22 числу настоящего месяца», – как готовились к приезду главы государства в дореволюционном Екатеринбурге

В ближайшее воскресенье с визитом в Екатеринбурге побывает президент России Владимир Путин. По сообщению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, 9 июля он отужинает в уральской столице с бывшим премьер-министром Японии Есиро Мори. Представители двух стран обсудят курильский вопрос.

Больше о программе пребывания президента в Екатеринбурге пока не известно ничего: будет ли он обходить стенды «Иннопрома», посетит ли сам город и какие-то ключевые площадки, наконец, удостоит ли встречей врио губернатора Евгения Куйвашева – на эти вопросы ответов пока не дают ни в свердловском департаменте информполитики, ни в силовых ведомствах. Более того, незаметно, чтобы город готовили к приезду первого лица. Пожалуй, кроме укутывания недостроя у цирка в белое полотно с чертежами.

Между тем к предыдущему визиту Владимира Путина в уральскую столицу (это было в ноябре 2015 года, когда проходило открытие Ельцин-центра) подготовка была тщательной – вплоть до закатывания люков в асфальт. Правда, основные подготовительные мероприятия проходили за несколько часов до приезда президента. Так что уральцев, возможно, еще попросят не подходить к окнам и воздержаться от поездок по городу на своих машинах.

Пока же «Новый День» предлагает «вспомнить», как Екатеринбург принимал высокого гостя почти 200 лет назад, когда визит уральскому городу нанес император Александр I.

Визит состоялся в конце сентября 1824 года, а за пару недель до этого Екатеринбургская городская дума собралась на заседание, где обсуждали готовность города к визиту монаршей особы. Причем настроения, судя по всему, царили не радужные. В письме горного начальника Екатеринбургских заводов Федора Бегера депутатам говорилось о том, что «исправление зависящих от сей думы площадей и общественных заведений по сделанным ей предписаниям и подтверждениям производится неуспешно».

Оказалось, что в городе не успели засыпать песком рыночные площади около Гостиного двора, «где находились прежде деревянные шалаши между харчевен и мучных лавок», а также «бывший сенный, а нынешний хлебный рынок (теперь на этом месте разбит дендрарий на улице 8 Марта, – прим. ред.), и не заровнены на оном ямы». Боролась тогдашняя дума, как и нынешняя, с объектами нестационарной торговли: «Не снесены старые мясницкие лавки и часть изломанного против оных через реку Исеть моста».

Членам гордумы образца 1824 года попеняли, что «не дано приличного вида общественному дому, назначенному на перенос для помещения незаконнорожденных, и богадельне у Златоустовской церкви и не поправлены в оных окна». Также горного начальника Екатеринбургских заводов смутило, что не было покрашено новое здание, построенное для училища. «Поелику же городская дума все означенное исправление обязалась кончить к 15 числу настоящего месяца, но сего не исполнила и кончить к сему сроку как уже весьма близкому не успеет, следовательно, по краткости времени, остающегося до прибытия Его Императорского Величества, и по недостаточно употребляемыми ею мерами должны они остаться без окончания, и начальство при всей своей заботливости и попечении о благоустройстве города по одному слабому ее действию может подвергнуться неприветному замечанию», – говорилось в письме.

В том же документе гласным членам городской думы предлагалось сегодня или, в крайнем случае, завтра отчитаться о том, будут ли устранены все нарушения в подготовке к приезду императора, и если да, то за счет каких средств: «Средства сии объяснить подробно, дабы он (горный начальник) мог положительно видеть, что они будут отвечать его ожиданию».

При этом, как водится, члены дореволюционной ЕГД стали перекладывать ответственность друг на друга. «…господин городской голова отозвался: что исправление площадей около гостиного двора и по другим общественным заведениям по учиненному 24 августа постановлению возложено на гласных от гильдии Гилева и от мещан Жукова, то отнести медленность в сем случае на их уже ответственность, почему им ныне объявлено: что описанное в явствуемых двух пунктах площадей исправление кончить надеются они к 20 числу текущего сентября, и для того приказали: с изъяснением сих отзывов его высокородию отрапортовать с тем, что как мясным рядам, равно и общественному деревянному дому дать приличный вид к 22 числу настоящего месяца городская дума не оставит», – говорится в протоколе заседания думы о подготовке к приёму императора Александра I.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.07.17

На Урале члены русско-китайского ОПС вывели в КНР почти 600 млн рублей. / Дополнение к анонсам. / На Среднем Урале и в Прикамье 70 населенных пунктов обесточены из-за непогоды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»