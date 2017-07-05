СМИ: Встреча Путина и Ёсиро Мори состоится в Екатеринбурге 9 июля

Президент России Владимир Путин может прибыть в Свердловскую область уже в воскресенье, 9 июля. Как ожидается, здесь глава государства встретится с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. «Будет неформальный ужин в Екатеринбурге», – сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве оповестило, что, по его данным, в ходе встречи японская сторона рассчитывает обсудить территориальный вопрос и совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах. Напомним, на прошлой неделе делегация японских чиновников и бизнесменов впервые посетила три острова Курильской гряды – Кунашир, Итуруп и Шикотан, где они ознакомились с состоянием инфраструктуры и изучили возможности для реализации совместных проектов на этих территориях.

Добавим, что 9 июля в Екатеринбурге официально открывается международная промышленная выставка «Иннопром», основным партнером которой в 2017 году является Япония. В 19.00 торжественная церемония открытия начнется в ККТ «Космос», после этого в Ельцин-центре состоится праздничный прием от имени врио губернатора Евгения Куйвашева.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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